Guerre en Ukraine : la centrale nucléaire de Zaporijia au cœur des inquiétudes

En Ukraine, la centrale de Zaporijia, plus grande centrale nucléaire d'Europe, sous contrôle russe, est au cœur des inquiétudes. Elle a été totalement déconnectée du réseau, jeudi 25 août. Le journaliste Luc Lacroix, en direct de Moscou, en Russie, revient sur les risques posés par la situation.

Jeudi 25 août, la centrale nucléaire de Zaporijia (Ukraine), sous contrôle russe, a été totalement déconnectée du réseau. "Une centrale nucléaire a besoin d'être alimentée en permanence pour faire fonctionner les pompes qui permettent de refroidir les réacteurs, mais aussi les piscines de stockage des combustibles, sinon c'est la surchauffe et le risque d'accident, comme ça avait été le cas à Fukushima, au Japon", explique le journaliste Luc Lacroix, en direct de Moscou (Russie), vendredi 26 août.



Un climat tendu sur place

"En temps normal, quatre lignes à très haute tension peuvent alimenter cette centrale de Zaporijia. Elles sont toutes coupées depuis hier. Heureusement, il existe une sorte de ligne de secours qui pourrait l'alimenter depuis une centrale thermique, et puis il y a des générateurs de diesel de secours. Pas de panique pour l'instant, mais une inquiétude qui est encore montée d'un cran. Il faut imaginer le climat sur place, entre les combats qui sont vraiment très proches, les militaires russes qui contrôlent cette centrale et qui sont stationnés sur place, et puis les employés ukrainiens qui continuent à la faire fonctionner", conclut le journaliste.