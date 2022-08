Guerre en Ukraine : la centrale nucléaire bombardée, plus grande d'Europe, devrait être une "zone démilitarisée", estime l'agence nucléaire ukrainienne

Le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine, doit devenir une "zone démilitarisée", estime l'agence nucléaire ukrainienne Energoatom, lundi 8 août. Cette centrale a été touchée à deux reprises en un peu plus de vingt-quatre heures par des bombardements pour lesquels Kiev et Moscou s'accusent.

Il faut "sortir les occupants du territoire de la centrale", et avoir une "mission de gardiens de la paix qui inclurait aussi des experts de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) et d'autres organisations de sécurité", a déclaré le directeur d'Energoatom, Petro Kotine, dans une vidéo publiée sur la page Telegram de l'entreprise. Il a par ailleurs accusé l'AIEA d'avoir eu "une réaction très molle" depuis que l'armée russe s'est emparée du site en mars.

"500 soldats et 50 véhicules" russes présents

Selon lui, la plus grande centrale d'Europe est occupée par "environ 500 soldats et 50 véhicules lourds, des tanks et des camions". La présence de l'armée russe sur place "crée le plus grand danger pour l'avenir, un accident impliquant des radiations ou même une catastrophe nucléaire".

Le ministère russe de la Défense a affirmé lundi que la dernière frappe, dans la nuit de samedi à dimanche, a endommagé une ligne à haute tension fournissant de l'électricité à deux régions ukrainiennes. Samedi, un réacteur avait été arrêté après avoir été visé par des frappes. Selon Petro Kotine, deux employés ukrainiens de la centrale ont été blessés dans ces frappes. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a souligné lundi que "toute attaque contre des centrales nucléaires est une chose suicidaire".