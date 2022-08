Guerre en Ukraine : la centrale de Zaporijjia au cœur d'une guerre de propagande

Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, est en Ukraine, et elle est actuellement aux mains des Russes. Depuis quelques semaines, des combats ont régulièrement lieu à proximité du site. Les deux camps s'accusent mutuellement de tirs répétés sur les installations. Une guerre de propagande est en cours.

À Zaporijjia, on distribue des pilules par prévention



À l'intérieur du périmètre de sécurité se trouvent six réacteurs et des sites de stockage de combustibles et de déchets. S'il est certain que la centrale a été touchée, il reste difficile de dire sur quelles installations les tirs ont abouti. "Les enceintes de confinement [...], qui sont des dômes en béton, sont là pour protéger le coeur du réacteur [...] contre, par exemple, la chute de certains avions", précise Karine Herviou, directrice adjointe en charge du pôle sécurité de l'IRSN, qui explique toutefois qu'elles n'ont pas été pensées pour résister à des bombardements. En direct sur place, la journaliste Maryse Burgot raconte pour sa part que la mairie et les pharmaciens distribuent une pilule qui "protège de la thyroïde en cas d'émission radioactive".