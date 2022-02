Guerre en Ukraine : l'Union européenne fait preuve d'une fermeté historique

L'Europe se montre unie face à l'invasion russe, lundi 28 février. Bruxelles a annoncé qu'elle financerait l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine. Une première et un tournant historique, a annoncé la présidente de la Commission européenne.

La décision, historique, brise un tabou : l'Union européenne, qui soutient la résistance des Ukrainiens, va fournir des armes létales à Kiev. 450 millions d'euros vont être débloqués pour des équipements de protection, et des moyens offensifs. "Nous allons livrer des armes, et même des avions de combat, pas seulement des munitions", a déclaré Josep Borrell, le haut-représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

100 milliards d'euros pour l'armée allemande

Sous la pression de centaines de milliers de manifestants, le chancelier allemand Olaf Scholz a accordé une enveloppe de 100 milliards d'euros à son armée, et réitéré sa promesse : 1 000 lance-roquettes antichar, et 500 missiles solaires. "Hier, nous avons décidé de livrer des armes pour la défense des Ukrainiens. C'est notre réponse à l'agression de Poutine", a-t-il déclaré. Dans quelques semaines, Emmanuel Macron présentera sa feuille de route pour la défense européenne. "Un projet qui ne faisait pas l'unanimité des 27, mais la guerre de Poutine conduit déjà les Européens à resserrer les rangs", analyse le journaliste Pascal Verdeau, en duplex depuis Bruxelles (Belgique).