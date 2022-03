Guerre en Ukraine : l'Union européenne ajoute 160 personnalités russes à sa liste noire

Ces décisions visent à "compléter" les trois trains de mesures déjà adoptés par l'Union européenne (UE) ces deux dernières semaines. Les Vingt-Sept ont décidé, mercredi 9 mars, d'élargir leurs sanctions contre Moscou et Minsk en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine.

Quatorze oligarques et hommes d'affaires impliqués dans des secteurs clé de l'économie russe (agriculture, sidérurgie, télécoms...) et membres de leurs familles, ainsi que 146 membres du Conseil de la Fédération de Russie (chambre haute du Parlement russe) s'ajoutent à la liste des personnes et entités interdites d'entrée dans l'UE et dont les avoirs en Europe sont gelés. Au total, la liste noire européenne, établie depuis l'annexion russe de la Crimée en 2014, comprend désormais au total 862 personnes et 53 entités.

Les Etats membres ont également décidé d'interdire l'exportation vers la Russie de pièces et de technologies destinées au secteur maritime, notamment dans les radiocommunications, afin de pénaliser les moyens de transport et le fret du pays, après avoir déjà ciblé le secteur aérien.

La finance biélorusse frappée

La Biélorussie, accusée par l'UE de "complicité" dans l'offensive russe, est également visée. Les Vingt-Sept ont aussi décidé de débrancher trois banques biélorusses du système international Swift, plateforme sécurisée permettant des opérations comme le transit des ordres de paiement et ordres de transferts de fonds entre banques. Depuis fin février, sept banques russes ont été déconnectées de Swift. Les Européens interdisent par ailleurs toutes les transactions liées aux actifs de la Banque centrale biélorusse.