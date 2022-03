Guerre en Ukraine : l'Europe raccorde le réseau électrique ukrainien au sien

Alors que la Russie s'est emparée des centrales de Zaporijia et Tchernobyl, l'Europe a décidé d'offrir son aide à l'Ukraine pour éviter les problèmes d'alimentation et les potentiels black-out.

C’est une prouesse technique au message politique très fort. Depuis le mercredi 16 mars à 11h15 très exactement, le réseau d’électricité ukrainien est synchronisé à celui de l’Europe. Un projet dans les tuyaux depuis 2017 et qui devait voir le jour en 2023. Mais l’invasion russe a accéléré les choses et la connexion a été établie en seulement deux semaines, contre un an habituellement. RTE, très impliqué dans le projet, était en échange constant avec ses homologues ukrainiens, au moment d’effectuer les tests pour le raccordement. "Le 24 février les troupes russes rentraient en Ukraine. Les collègues ont insisté pour faire l’ensemble et l’exhaustivité de tous les tests. (…) On entendait des bruits de bataille derrière eux, et pendant tout ce temps-là ils ont été extraordinaires", se félicite Laurent Rosseel, directeur adjoint du dispatching national à RTE.

La Moldavie concernée

Avant le début de l’invasion russe, le réseau de l’Ukraine était rattaché à celui de la Russie. Désormais, il est connecté à l’Europe qui devrait lui offrir une aide précieuse en cas de problèmes d’alimentation ou de black-out. Une stabilité bienvenue au moment oui les troupes russes ont déjà pris le contrôle des centrales Zaporijia ou encore de Tchernobyl. Les principaux dirigeants européens se sont félicités de ce raccordement qui concerne également la Moldavie.