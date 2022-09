Guerre en Ukraine : l'inattendu "shopping" des touristes russes en Biélorussie

Pour contourner les sanctions internationales et la fermeture de nombreux magasins, de plus en plus de Russes choisissent... la Biélorussie.

Si les grandes marques Ikea, H&M, Adidas, Nike, Uniqlo, Apple ont quitté la Russie après l'invasion de l'Ukraine, la plupart d'entre elles restent toutefois présentes chez le voisin et allié Biélorusse, à 700 km de Moscou. Et les Russes en profitent pour aller faire leurs courses à Minsk.





Ainsi, d'après les professionnels du tourisme russe, le nombre de départs vers la Biélorussie a augmenté de 15% cet été. Et le climat de la dictature locale n'y est pour rien : ce sont les magasins de la capitale Minsk qui intéressent beaucoup de ces touristes russes. Toutes les grandes enseignes occidentales y sont en effet présentes, contrairement à Moscou où quelques 1200 entreprises étrangères ont quitté ou fortement restreint leurs activités.

>> Guerre en Ukraine : suivez l'évolution de la situation en direct

Rapport qualité-prix

"Vous n'avez pas besoin de visa, ce n'est pas cher, vous pouvez y aller en voiture", assure ainsi Youlia, une Moscovite de 31 ans qui travaille dans l'informatique, et qui fait partie de ces touristes pas tout à fait comme les autres.

Les sanctions internationales sont supportables, dit-elle. Mais certaines choses lui manquent. Et elle est donc partie cet été avec son conjoint. "Je ne peux pas dire que c'est critique, que ma vie est menacée. On a de la nourriture, des médicaments. Mes besoins de base sont couverts. Mais parmi les choses qui ont quitté la Russie et qui m'ennuient, il y a les magasins de vêtements de base, comme Zara. Et j'ai du mal à trouver une alternative en terme de rapport qualité-prix. Alors, nous avons décidé d'aller à Minsk", assure la jeune femme.

Youlia en a également profité pour ouvrir un compte bancaire sur place qui lui a délivré une carte de crédit permettant de faire des paiements à l'étranger, ce que les cartes russes ne permettent plus... De nombreux russes ne peuvent en effet plus payer leurs abonnements Netflix ou acheter des logiciels informatiques.