Guerre en Ukraine : l’est du pays redoute une vaste offensive de l’armée russe

Une file d'attente de plus en plus longue. Depuis l'annonce du redéploiement russe vers l'est de l'Ukraine, la petite gare de Kramatorsk ne désemplit pas. Dans le calme, des civils, beaucoup de femmes et d'enfants, attendent de monter dans un train pour rejoindre l'ouest du pays. Sur les quais, les adieux sont souvent déchirants. Mais devant l'imminence d'une offensive russe, ces habitants ont préféré précipiter leur départ.

Les autorités demandent aux civils d’évacuer rapidement la zone

“Jusqu'à la dernière minute, nous espérons rester. Je suis triste aujourd'hui pour Kramatorsk, notre ville bien aimée. Mais les dernières nouvelles ne sont pas bonnes et nous obligent à partir”, confie une Ukrainienne. Kramatorsk, ville industrielle du Donbass, a déjà été bombardée, notamment le 18 mars. Pour éviter un nouveau Marioupol (Ukraine), ville martyre, les autorités demandent aux civils d'évacuer rapidement la zone.