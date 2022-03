Guerre en Ukraine : l'enfer des habitants de Marioupol

Depuis des jours, il n'y a plus de journalistes pour témoigner de la situation à Marioupol (Ukraine). L'envoyé spécial de France Télévisions, Luc Lacroix, a pu y pénétrer, lundi 28 mars. "Ici, à Marioupol, il y a un peu partout dans les rues des véhicules calcinés. Presque aucune maison, presque aucun immeuble n'a été épargné. Et puis il y a surtout ce bruit, le son incessant des bombardements. Il ne se passe pas plus de quelques minutes sans qu'on ne les entende", rapporte Luc Lacroix.



Des conditions de vie "épouvantables"

"Il y aussi, un peu plus loin, des habitants qui vivent encore là, dans la ville. Ils n'ont plus d'eau, plus d'électricité, plus de connexion, plus de chauffage. Ils dorment dans des caves, mais ils veulent rester parce que c'est chez eux, nous ont-ils expliqué. Ils vivent vraiment dans des conditions épouvantables, et d'autant plus que les combats continuent à faire rage", conclut le journaliste.