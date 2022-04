Guerre en Ukraine : l'armée russe vise le "contrôle total du sud" du pays mais "c'est irréalisable à court et moyen terme", selon un spécialiste

"Il est probable que cela traduise une grande stratégie ou des grands objectifs de la Russie dans ses plus grands rêves", estime sur franceinfo Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique.

"C'est irréalisable à court et moyen terme, ce serait un effort militaire énorme", assure Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, vendredi 22 avril sur franceinfo, alors qu'un général russe a affirmé que la Russie voulait prendre le "contrôle total du Donbass et du sud de l'Ukraine."

franceinfo : La Russie se dit prête à une trêve humanitaire sur le site d'Azovstal à Marioupol. Est-ce, parce qu'elle y subit trop de pertes ?

Olivier Kempf : Pas forcément. Ça veut surtout dire qu'elle n'a plus envie d'y consacrer trop d'effort. Maintenant, il s'agit de dresser des fils barbelées, de colmater toutes les ouvertures et puis d'attendre que ceux qui sont à l'intérieur sortent. Pour moi, il s'agit plus d'économiser des combattants pour qu'ils se reposent parce que ça a été éprouvant pour eux et ensuite pour les réinsérer sur d'autres fronts, notamment sur le front du Donbass.

Un général russe affirme que la Russie vise le "contrôle total du Donbass et du sud de l'Ukraine". Peut-on croire cette déclaration ou faut-il la prendre avec prudence ?

Il est probable que cela traduise une grande stratégie ou des grands objectifs de la Russie dans ses plus grands rêves. Cela étant, il faudrait d'abord qu'elle termine sa conquête du Donbass, qu'elle passe finalement la rivière Boug qui est à Nikolaïev, qu'elle aille prendre Odessa qui est une ville encore plus grande que Marioupol, et enfin qu'elle aille faire la jonction avec la Transnistrie. Donc, il y a quand même loin de la coupe aux lèvres. Cela dit, la Russie tient une grande partie du Donbass. Et puis, elle a toute la rive gauche du Dniepr, de Kherson jusqu'à Marioupol, donc elle a déjà sa continuité territoriale avec la Crimée. Aller jusqu'à la Transnistrie, j'imagine que dans les rêves les plus fous, ils peuvent avoir ça à l'esprit, mais c'est irréalisable à court et même à moyen terme, ce serait un effort militaire énorme.

Qu'est ce qui explique donc cette déclaration ?

Première hypothèse, celle de la maladresse. Ce n'était pas un général de premier ordre, Roustam Minnekaïev vient de la région centrale, il n'a rien à voir avec les objectifs, il a raconté quelque chose sans que ce soit calculé. C'est l'hypothèse la plus probable. L'autre hypothèse possible, c'est du calcul. C'est-à-dire que si je commence à dire que je vais mettre de la pression du côté de Nikolaïev et d'Odessa, avec d'ailleurs des frappes renouvelées que l'on observe depuis ce matin sur Nikolaïev, eh bien, je force les adversaires ukrainiens à conserver des troupes dans la zone, sachant qu'on a observé il y a deux jours des détachements de troupes qui venaient justement d'Odessa et partaient vers l'Est. Il s'agit peut-être d'un calcul pour alléger la pression ukrainienne à l'Est, pour disperser finalement les forces rien que par la magie du verbe.

Le 9 mai approche et c'est ce jour-là que la Russie célèbre son traditionnel "Jour de la victoire". Pensez-vous que Vladimir Poutine voudra déclarer sa victoire en Ukraine à ce moment-là et donc que les combats seront terminés ?

La date du 9 mai n'est que dans la bouche des Occidentaux, elle n'est pas dans la bouche des Russes, même si le 9 mai est une date importante pour les Russes puisque c'est la date de la célébration de la victoire sur le Troisième Reich, donc sur les nazis de la Seconde Guerre mondiale. Oui, il y aura un grand discours. Oui, il y aura une parade, un défilé. Oui, forcément, Vladimir Poutine dira qu'il a atteint ses objectifs. Cela étant, cela ne veut pas dire qu'il doit finir la guerre et les opérations pour le 9 mai. Je pense que ça va durer après le 9 mai, malheureusement.