DIRECT. Guerre en Ukraine : Marioupol "continue de résister à la Russie", affirme le président ukrainien

#COVID_19 L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande fortement l'antiviral paxlovid du groupe pharmaceutique américain Pfizer pour les patients atteints des formes moins sévères du Covid-19 et "à plus haut risque d'hospitalisation". Pour les experts de l'OMS, la combinaison nirmatrelvir/ritonavir "est le médicament de choix" pour les patients non vaccinés, âgés ou immunodéprimés.