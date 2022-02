Guerre en Ukraine : l'armée russe a-t-elle changé de stratégie ?

Alors que jusqu’ici l’offensive ciblait la périphérie, Kiev (Ukraine) a été bombardée, lundi 28 février. La stratégie militaire russe devient difficile à décrypter. "Ce qui est sûr c’est que les Russes ont essuyé certaines déconvenues militaires. Ils pensaient très probablement que leur offensive serait plus rapide", explique Luc Lacroix, correspondant à Moscou et envoyé spécial en Ukraine. "Peut-être qu’ils essayent de réorganiser leur schéma militaire et cela prend un peu temps. Peut-être, sinon, qu’ils temporisent, maintenant qu’il y a des débuts de pourparlers", poursuit-il.

Poutine pense aux victimes

Selon lui, les Russes se disent "préoccupés" par la question des victimes. "Vladimir Poutine a promis à Emmanuel Macron d’essayer de préserver les civils. Il y a aussi un autre enjeu, celui de la question des pertes de soldats russes. Parce que s’il devait y avoir de très nombreux corps de soldats russe tombés au combat qui revenaient en Russie, cela pourrait provoquer un mouvement dans l’opinion russe", conclut Luc Lacroix.