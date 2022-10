Guerre en Ukraine : l'acteur Mark Hamill, qui incarne Luke Skywalker dans "Star Wars", envoie des drones à l'armée ukrainienne

Interrogé sur une radio américaine, l'acteur a déclaré avoir envoyé "au moins 500 drones" à l'armée ukrainienne, via une plateforme de dons.

A l'écran, le personnage de Luke Skywalker manie le sabre laser. Dans la vie, son interprète contribue à fournir des drones à l'armée ukrainienne. Dans un entretien à la radio du média américain Bloomberg (article en anglais), Mark Hamill a déclaré, jeudi 20 octobre, avoir envoyé au moins 500 drones à l'armée ukrainienne, via la plateforme United24 et son projet "Army of Drones" ("une armée de drones"), dont il est un ambassadeur.

"Très simplement : l'Ukraine a besoin de drones. Ils déterminent l'issue de la guerre, ils protègent leurs terres, leur peuple, ils surveillent la frontière, ils sont des yeux dans le ciel", a expliqué l'acteur de 71 ans.

L'initiative United24, lancée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, vise à recueillir des dons afin d'aider l'Ukraine, mais aussi son armée, dans le conflit qui l'oppose à la Russie de Vladimir Poutine.

Une guerre contre "l'Empire du mal"

L'acteur américain explique ainsi avoir contribué à l'envoi d'au moins 500 drones. "J'étais très surpris parce qu'ils donnent des nouvelles de l'avancée du projet au moins deux, trois fois par semaine, et ils ont dit avoir reçu plus de 500 drones depuis que j'ai commencé [à donner]".

"Dans ce long et inégal combat, l'Ukraine a besoin de soutien additionnel continue", avait déjà déclaré Mark Hamill dans un communiqué au sujet de cette initiative. "C'est maintenant qu'il faut se rassembler pour aider l'Ukraine dans cette guerre contre l'Empire du mal", avait-il dit, comparant la Russie à l'adversaire de son personnage fictif.