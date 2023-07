Guerre en Ukraine : Kiev tente le tout pour le tout pour relancer sa contre-offensive

L'Ukraine tente à présent le tout pour le tout pour relancer sa contre-offensive, comme l'explique le journaliste Ben Barnier, en direct de Kiev, mercredi 19 juillet.

En direct de Kiev (Ukraine), mercredi 19 juillet, le journaliste Ben Barnier indique que les Ukrainiens tentent maintenant le tout pour le tout pour relancer leur contre-offensive, "notamment sur le front Sud, car c'est l'un des objectifs prioritaires pour Kiev : couper le front Sud en deux". "Il faut comprendre la situation actuelle. Une immense bande de terre de plus de 400 kilomètres de long est détenue par les Russes. Elle part du sud de Kherson jusqu'à l'est de Marioupol, et donc jusqu'à la Russie", précise-t-il.



"Un axe très stratégique"

"C'est un axe très stratégique qui coupe notamment une large partie de l'axe qui donne l'accès à la mer", poursuit Ben Barnier. "Dans ce combat, Kiev a dit avoir progressé en direction de Melitopol et de Berdiansk. Cela fait dire au chef d'état-major américain que la contre-offensive ukrainienne 'n'est pas un échec', même si elle sera 'longue et douloureuse'", ajoute le journaliste. "L'autre situation qui est regardée de près ici à Kiev et dans tout le pays, ce sont évidemment les frappes nocturnes de très nombreux missiles et drones à Odessa, et également quelques attaques de drones à Kiev qui ont été neutralisées par la défense anti-aérienne", conclut Ben Barnier.