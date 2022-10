Guerre en Ukraine : Kiev accuse la Russie de vouloir détruire un barrage près de Kherson

Si le barrage explose, "plus de 80 localités, dont Kherson, se retrouveront dans la zone d'inondation rapide", a alerté le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir miné un barrage hydro-électrique près de Kherson, dans le sud du pays. "La Russie prépare consciemment le terrain pour une catastrophe de grande ampleur dans le sud de l'Ukraine", a dénoncé Volodymyr Zelensky, jeudi 20 octobre, à distance, devant le Conseil de l'Union européenne jeudi. Selon le président ukrainien, les forces russes "ont miné le barrage et les unités de la centrale hydroélectrique de Kakhovka", une des plus grandes infrastructures de ce type en Ukraine. Si le barrage explose, "plus de 80 localités, dont Kherson, se retrouveront dans la zone d'inondation rapide", s'est-il alarmé.

"Cela pourrait détruire l'approvisionnement en eau d'une grande partie du sud de l'Ukraine", et affecter le refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui puise son eau dans ce lac artificiel de 18 millions de mètres cubes, a ajouté Volodymyr Zelensky.

"50 000 à 60 000 personnes en cours d'évacuation"

Le but de la Russie est d'arrêter l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région et de protéger les forces russes, a estimé sur Twitter un des conseillers du président ukrainien, Mykhailo Podolyak.

L'administration russe de la région de Kherson a assuré que les évacuations de civils avaient débuté, avec jeudi 15 000 personnes évacuées de ce territoire annexé par Moscou. Elle prévoit d'en déplacer "50 000 à 60 000" en quelques jours sur l'autre rive du Dniepr.