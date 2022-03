Guerre en Ukraine : Kharkiv visée par des frappes russes

Mardi 1er mars, la deuxième ville d'Ukraine a été la cible d'une première frappe matinale sur le siège de l’administration régionale, puis d'une seconde sur une résidence. Le bilan total s'élève pour l'heure à 18 morts et plus de 20 blessés.

Kharkiv (Ukraine), 08h01. Un missile vient de viser le siège de l’administration régionale. Une voiture échappe in extremis à la frappe. La place de la Liberté est le cœur vivant de la seconde ville d’Ukraine. À l’intérieur du bâtiment, c’est le chaos. Repérer les corps sous cet enchevêtrement de gravats est un travail difficile. Un à un, des corps sont extirpés. Au fil des minutes la liste s’allonge, dix morts et plus de vingt blessés.

Une nouvelle frappe dans la journée

"Un crime de guerre", selon le président ukrainien. Les Russes ont-ils voulu cibler un bâtiment abritant des combattants volontaires ? Kharkiv est l’une des cibles prioritaires de l’armée russe depuis le début de la guerre. Les femmes ont dû quitter la maternité pour se réfugier dans un abri anti-bombes. Un quotidien épuisant pour les habitants. Plus tard dans la journée, un avion a largué une bombe sur un bâtiment résidentiel, faisant huit nouveaux morts