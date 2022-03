Guerre en Ukraine : journée de mobilisation dans plusieurs villes françaises

G. Daret, A. Peyrout, C. Guyon, C. Hilary, M. Lavielle, G. Orain, F. Pairaud, France 3 Régions

Paris, Rennes, Marseille... Partout en France, des mobilisations ont eu lieu, samedi 5 mars, pour soutenir le peuple ukrainien et dire non à la guerre lancée par Vladimir Poutine. La préfecture indiquait le chiffre de 16 000 personnes dans les rues de la capitale. "C'est une horreur, c'est un crime contre l'humanité, c'est une catastrophe", s'indignait une manifestante. Une autre explique avoir "manifesté pour montrer à quel point on est choqués, à quel point on est contre ces façons de faire. On n'aurait jamais imaginé".



Des personnalités politiques étaient présentes

Plusieurs personnalités politiques étaient présentes dans le cortège, parmi lesquelles Rachida Dati, Manuel Valls, mais aussi la candidate socialiste, Anne Hidalgo, et le candidat des Verts, Yannick Jadot. "Il est important que l'Union européenne continue à renforcer son régime de sanctions. Il faut aujourd'hui s'interroger sur l'embargo complet sur le gaz russe", affirmait ce dernier, tandis qu'Anne Hidalgo souhaite "isoler Vladimir Poutine, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique". Plusieurs ressortissants ukrainiens étaient également venus témoigner de la souffrance de leurs proches.