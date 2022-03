Guerre en Ukraine : ils ont survécu à l'enfer de Marioupol et témoignent

Le visage marqué, les traits tirés, une famille ukrainienne revient de l'enfer. Elle vient de quitter Marioupol (Ukraine) et a trouvé refuge dans un centre de loisirs transformé en dortoir. Le couple a une petite fille de sept ans. "Je veux dire bonjour à tous les enfants. J'espère que cette guerre va s'arrêter bientôt", confie la jeune Vlada. Depuis plusieurs semaines, la ville est pilonnée par l'artillerie russe. Durant les premiers jours de la guerre, la famille a d'abord tenté de rester sur place, filmant son quotidien dans sa maison barricadée.

"Nous avons creusé une tombe pour eux"

Puis une bombe a explosé à quelques mètres du point de ravitaillement. "Elle a touché trois personnes face à nous. Un homme n'avait plus de tête, l'autre (...) était gravement blessé, et le dernier était mort. Avec mes propres yeux, j'ai vu cette scène d'horreur. Nous avons creusé une tombe pour eux", raconte Dmytro, réfugié ukrainien. Pour échapper aux soldats russes, lui et sa compagne ont conduit plus de 15 heures. Ils s'inquiètent désormais pour leurs proches, qui sont restés sur place. Comme eux, plusieurs milliers de civils ont réussi à quitter Marioupol. Selon les autorités ukrainiennes, des centaines de milliers de personnes seraient toujours sur place.