Guerre en Ukraine : face aux livraisons de chars occidentaux, la Russie dénonce une guerre par procuration

Des chars lourds américains et allemands vont être livrés à l'Ukraine. Si le Kremlin dénonce ces livraisons, il semble vouloir tracer une ligne rouge sur les missiles longue portée.

Berlin va livrer des chars Leopard 2 à l'Ukraine, et Washington des chars Abrams. Sans surprise, les Russes dénoncent ces livraisons occidentales de tanks lourds, annoncées mercredi 25 janvier. Ils renvoient l'Allemagne à son passé nazi et dénigrent les chars américains. Ils se servent aussi des livraisons pour dire que les Occidentaux et, surtout, les Américains mènent une guerre par procuration à la Russie.

L'Ukraine réclame des missiles longue portée

Tout cela relève de la rhétorique russe habituelle. Pour l'instant, il n'y a pas eu de représailles concrètes. On a l'impression que les Russes veulent tracer une ligne rouge ailleurs : sur la question des missiles longue portée. Volodymyr Zelensky a encore réclamé ce matériel, mercredi soir. Mais, pour l'instant, les Occidentaux ne sont pas décidés à en livrer, précise le journaliste de France Télévisions, Luc Lacroix, en direct de Moscou (Russie).