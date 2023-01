Ukraine : "C'est une avancée importante", estime un spécialiste après l'annonce de la livraison de chars lourds par l'Allemagne

L'Allemagne a annoncé, mercredi, qu'elle fournira 14 chars Leopard à Kiev et qu'elle va autoriser les pays qui en détiennent à livrer ces blindés à l'Ukraine.

"C'est une étape non-négligeable et pas nécessairement majeure, dans la mesure où le nombre de chars annoncé reste assez réduit", a réagi mercredi 25janvier sur franceinfo Gaspard Schnitzler, chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), spécialiste des questions de défense européenne et d’industrie de l’armement, co-directeur de l’Observatoire de l’Allemagne, alors que Berlin va livrer à l'Ukraine 14 chars Leopard 2A6. Elle va autoriser les pays qui le souhaitent à fournir à Kiev les blindés qu'ils détiennent. "C'est un signe important, une avancée importante, car pour la première fois des pays européens vont livrer des chars de combat lourds", a-t-il ajouté.

franceinfo : C'est une étape majeure du soutien à l'Ukraine qui est franchie aujourd'hui avec le feu vert allemand pour la livraison des chars Leopard ?

Gaspard Schnitzler : C'est une étape non-négligeable mais pas nécessairement majeure, dans la mesure où le nombre de chars annoncé reste assez réduit. L'Allemagne a annoncé la livraison de 14 chars, la Pologne potentiellement 14 aussi, alors que l'Ukraine en demande 250, voire plus.

Mais c'est un signe important car pour la première fois, des pays européens vont livrer des chars de combat lourds et qui offrent une puissance de feu bien plus importante que les véhicules qui ont été livrés jusqu'à présent et une protection plus importante pour les soldats.

Il faudra du temps avant la livraison de ces nouveaux chars à l'Ukraine. Ça changera quoi et quand ?

Il faut tout d'abord une formation pour les équipiers du char, quatre personnels par char. L'Allemagne estime que la formation devrait durer six semaines et débuter en février.

"On peut s'attendre à une livraison en mars ou en avril. C'est tard et ça prendra du temps mais c'est une avancée importante." Gaspard Schnitzler, chercheur à l'Iris à franceinfo

On estime qu'il y a 2 000 chars Léopard en service dans les armées des pays de l'Otan contre 200 chars Leclerc [qu'on ne fabrique plus] en service en France et c'est plus simple pour la maintenance, les pièces de rechange d'avoir le même type de matériel.

Est-ce que ce qui se joue là c'est la contre-offensive ukrainienne qui est prévue au printemps ?

Ce qui se joue se situe plutôt au niveau allemand. Cette décision revêt une double dimension, politique et industrielle pour l'Allemagne qui doit faire oublier des années de tolérance à l'égard de la Russie.

Le second enjeu, c'est que l'Allemagne veut positionner son industrie car si ce n'est pas l'Allemagne qui livre ses chars, ce sera les Américains. Par ailleurs, un des défauts dans la livraison d'armes à l'Ukraine, c'est qu'on lui a livré un nombre important d'équipements dans des quantités échantillonnaires et très différents. Pour rationaliser tout cela, c'est plus simple de livrer un même type d'équipements.