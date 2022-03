Guerre en Ukraine : entretien avec Roberta Metsola, présidente du Parlement européen

En marge du sommet européen qui se tenait à Bruxelles, la présidente du Parlement européen s’est exprimée sur le conflit qui se déroule actuellement à l’Est de l’Europe. "C’est vraiment tragique ce que nous voyons en Ukraine", entame Roberta Metsola. Et la présidente du Parlement européen d’ajouter : "C’est une guerre qui n’était pas provoquée, qui n’était pas nécessaire et c’est vraiment tragique d’avoir, aujourd’hui en Europe, une guerre sur notre territoire".

Ligne rouge

Régulièrement en contact avec le Premier ministre ukrainien, elle relaye l’incrédulité de ce dernier. "C’est une chose cynique", résume Roberta Metsola. Mais alors, que dire à Vladimir Poutine ? « J’ai un Parlement européen unanime », abonde-t-elle. "Pour moi, la ligne rouge c’est la guerre. Et on doit défendre et aider l’Ukraine", conclut-elle.