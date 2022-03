Guerre en Ukraine : en Pologne, un entrepôt débordé par les dons pour les réfugiés

Dans un entrepôt polonais, les ravitaillements affluent de toute l’Europe. Des centaines de volontaires réceptionnent, trient et expédient toutes les marchandises. À une dizaine de la frontière ukrainienne, l’entrepôt de près de 8 000 m2 est stratégique, pour aider les victimes de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Couches, sucreries et boissons sont distribués aux réfugiés qui arrivent. On peut aussi retrouver des poussettes et du matériel médical pour parer toute éventualité.

Plus besoin de dons de vêtements

Le responsable de l’entrepôt est un chef d’entreprise local. Il se dit submergé par l’élan de générosité. En outre, il a décidé de ne plus accepter les dons de vêtements, car il y en a déjà trop. Pour faire de la place, le défi est désormais de multiplier les transports vers l’Ukraine, à l'autre bout de la chaine de solidarité.