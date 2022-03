Guerre en Ukraine : en Russie, le quotidien des Français expatriés est impacté par le conflit

À Moscou (Russie), un patron français d’une boutique de fleurs ressent directement l’impact de la guerre et des sanctions internationales prises contre la Russie. "C’est plus possible d’importer parce qu’on peut plus payer nos fournisseurs et ils peuvent plus nous envoyer des fleurs", déplore-t-il. Cependant, il n’a pas l’intention de quitter la Russie. Il y habite depuis 30 ans et a construit sa vie dans le pays où il ne perçoit pas de sentiments anti-français. "Les Russes sont très sympathiques (...) le lien est quand même très fort ici et c’est très amical, on est tous dans la même galère", pense-t-il.



"On est aveugle sur le futur"

La principale inquiétude des Français à Moscou se tourne vers le lycée français où les professeurs sont sur le départ. Les vacances ont été prolongées, les parents sont inquiets de voir l’établissement fermer définitivement ses portes. "On est aveugle sur le futur", déclare un père de deux enfants habitant en Russie. Sa femme étant médecin dans le pays, il est pour eux inenvisageable de rentrer en France.