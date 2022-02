Guerre en Ukraine : en moins de deux jours, plus de 50 000 personnes ont fui vers l’Ouest

C. Cuello, C. Krouskopff

Des centaines de réfugiés sont bloqués à la frontière, vendredi 25 février. Devant, c’est la Roumanie. Dans un gigantesque embouteillage, une lycéenne de 16 ans filme la fuite de toute sa famille pour l’Ouest, au plus près de l’Europe. "On a 8 heures de route devant nous pour être en sécurité", dit-elle. À la sortie de Kiev (Ukraine), ce sont des milliers de voitures, des piétons, l’exode. Un exode vécu aussi par un Français, qui a décidé, vendredi 25 février, de quitter la ville.

Des bombes, des tanks et des tirs partout

"La sortie de Kiev était horrible, il y avait des bombes partout, des tanks partout, des tirs partout. On a décidé tout simplement de prendre l’autoroute à contresens pour vite sortir de là", raconte Kevin Bensimon. Il veut rejoindre la Pologne, le plus difficile est de trouver du carburant. Certains atteignent la frontière à pied, avec de maigres bagages. Pour arriver en Hongrie, des femmes ont parcouru plusieurs dizaines de kilomètres à vélo. En moins de deux jours, plus de 50 000 personnes ont fui l’Ukraine.