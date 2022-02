Guerre en Ukraine : l'exode massif des civils vers l’Ouest

À pied, un couple d’Ukrainiens et leurs deux fillettes quittent leur pays. Nous sommes à un poste frontière entre l’Ukraine et la Pologne. En quelques heures seulement, ils ont fait leurs valises, puis ont marché plusieurs kilomètres en quête de sécurité. D’après les autorités polonaises, 15 000 Ukrainiens ont ainsi franchi cette frontière, le jeudi 24 février, n’ayant pas d’autre choix que de fuir le plus loin possible les bombardements.

En Moldavie, des tentes montées dans l’urgence

"C’est le désordre partout. Tout le monde fait la queue pendant des heures aux stations-services. Les gens veulent partir", raconte un homme. Les Ukrainiens s’enfuient vers l’ouest, et tous les pays limitrophes s’organisent. La Pologne a déjà prévu l’ouverture de neuf centres d’accueil à la frontière entre les deux pays. L’exode a aussi commencé vers la Slovaquie. En Moldavie, des tentes ont été montées dans l’urgence pour accueillir des réfugiés ukrainiens.