Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, deux hommes qui ne se comprennent pas

Si les présidents français et ukrainien n'ont pas cessé d'échanger depuis le début du conflit en Ukraine, ils peinent pourtant à se comprendre. Avec, en creux, une approche radicalement différente du conflit, territorial pour le premier, civilisationnel pour second.

La guerre en Ukraine entre dans ses trois mois cette semaine, et si les échanges entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, sont denses depuis le début du conflit, les deux hommes, de la même génération, c’est peu dire qu’ils semblent peiner à se comprendre.

Pourtant, même si, contrairement à d’autres chefs d’Etat, le président français ne s’est pas rendu à Kiev depuis le début du conflit, on l’a vu envoyer des armes et assurer l’Ukraine de son soutien.

Deux approches différentes du conflit

Mais quand Emmanuel Macron parle guerre territoriale, Volodymyr Zelenski, lui, pense guerre de civilisation, explique Oleg Berezuk directeur de l’Institut de politique et de droit international de Kiev. "Quand on parle de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, c’est une guerre ordinaire, de civilisation, souligne-t-il. La Russie est un pays totalitaire, tandis que nous, nous sommes un pays démocratique, avec de vieilles traditions démocratiques."

Avec, aussi, une incompréhension sur l’intégration européenne de l’Ukraine, sujet sur lequel le président ukrainien entend aller plus vite que son homologue français.

"Comment le président Zelensky peut-il avoir confiance en Emmanuel Macron alors qu'il propose de sauver l'honneur de Poutine, qui tue civils et enfants, et qui n'a pas seulement les mains dans le sang, mais le corps tout entier ?" Oleg Berezuk à franceinfo

Les analyses des spécialistes rejoignent celles de la rue : Piotr, un habitant de Kiev, veut que la France comprenne qu’il est européen. "L’Ukraine c’est l’Europe, martèle-t-il. Elle l’a bien prouvé, par sa résistance contre l’agression de Poutine. Nous voulons vous rejoindre !" Rejoindre l’Europe si possible sans "macroner" : le nom du président français a été ainsi détourné en Ukraine, devenant le synonyme de "prendre son temps".