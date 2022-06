Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron en déplacement dans le pays

"Les Ukrainiens attendent de manière très concrète plus d’aide militaire et plus rapidement. C’est leur urgence et on imagine mal les trois plus grandes puissances européennes arriver ici les mains vides, alors on attend des annonces pour cet après-midi", rapporte la journaliste Agnès Vahramian en direct de Kiev.



Un déplacement pour clarifier les choses

"Cette visite vise aussi à clarifier les choses, à aussi faire en sorte que les doutes soient évacués. Vous savez la fragilité de la position allemande, incomprise ici. L’entêtement aussi des Européens à vouloir parler avec Moscou et puis la fameuse phrase d’Emmanuel Macron qui disait qu’il ne faut pas humilier la Russie, c’est une phrase comprise ici comme étant une forme de pression sur les Ukrainiens pour qu’ils fassent des concessions territoriales en pleine guerre", explique la journaliste. Emmanuel Macron a ainsi déclaré : "Il faut que l’Ukraine résiste et l’emporte".