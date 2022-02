Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron affirme sa "détermination à soutenir" la Moldavie et la Géorgie

La France est à leur côté. Emmanuel Macron a affirmé, samedi 26 février, sa "détermination à soutenir nos partenaires du voisinage oriental" de l'Union européenne "contre toute tentative de tensions et de déstabilisation". "Nous nous tenons aux côtés de la Moldavie et de la Géorgie pour défendre leur souveraineté et leur sécurité", a déclaré le président de la République qui s'est entretenu avec la présidente moldave, Maïa Sandu, et la présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, au sujet de la guerre en cours en Ukraine. L'Elysée précise aussi que cette dernière est conviée à Paris "en début de semaine prochaine".

