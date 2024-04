Guerre en Ukraine : dix militaires ukrainiens formés en France pour piloter des avions de chasse

Des pilotes de chasse ukrainiens sont formés en France, a annoncé le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, le 12 avril dernier. Des pilotes qui, avant de voler sur des avions américains F16 en Ukraine, sont donc actuellement formés sur une base aérienne du sud-ouest de la France.

Ces dix pilotes doivent d'abord passer une première étape de formation au Royaume-Uni, notamment pour bien maîtriser l'anglais, langue utilisée pour les tactiques militaires. Quatre sont déjà formés en France depuis le mois de mars. Ils avaient déjà piloté des avions de chasse, ce qui n'est pas les cas des six autres qui, eux, n'ont jamais pris les commandes d'un avion. Ils arriveront en France cet été.

Une quarantaine d'Alpha Jet réquisitionnés

Cette formation généraliste se fait sur des Alpha Jets, des avions de conception franco-allemande avec lesquels ces stagiaires ukrainiens d'une vingtaine d'années vont effectuer 80 heures de vols. La France a prolongé la vie de ces Alpha Jets spécifiquement pour cette formation qui nécessite un réel engagement côté français. D'abord parce qu'il faut une quarantaine d'appareils pour cette formation. Dix pilotes, ça n'est pas anodin quand on sait que la France en forme une trentaine chaque année. À l’issue de ces six mois en France, ils devront passer au moins quatre mois dans un autre pays avec une formation spécifique aux F-16.

L'Ukraine attend ces avions depuis de longs mois, les premiers doivent être livrés cet été. C'est important pour les Ukrainiens parce que, pour l'instant, les Russes ont la supériorité dans le ciel et les Ukrainiens veulent inverser cette tendance. Ces avions de chasse pourront se révéler précieux pour mieux défendre les troupes au sol mais également pour mener à bien des attaques pour aveugler l'adversaire, détruire ses défenses...

Le F-16 n'est pas l'avion le plus performant mais ce qui compte surtout ce sont ses équipements. Pour l'instant, les Ukrainiens n'ont qu'une petite flotte d'avions de chasse soviétiques datant des années 60-70. Les Russes ont davantage d'avions, plus récents, mais ils ont été très peu employés jusqu'ici, notamment parce que l'entraînement des équipages pose problème. Alors ces F-16 pourront-ils changer la donne ? En terme militaire, on parle de "game changer". Impossible de le savoir à l'heure actuelle d'autant que pour l'instant seul un petit nombre de F-16 seront livrés cet été. Concernant les jeunes Ukrainiens formés en France, ils devraient être à l'aise dans cet avion en début d'année prochaine mais ensuite - et ça va prendre du temps - ils devront savoir manier les tactiques de combats.