Guerre en Ukraine : deux photographes ukrainiens spécialistes des clichés de couple devenus photoreporters

Cela fait plus de sept mois déjà que la guerre en Ukraine a éclaté. Parmi ceux qui ont choisi de rester, un couple de photographes. Leur objectif : immortaliser des moments de joie. Ils étaient photographes de mariage et à présent ils se rendent sur le front pour documenter ce conflit.

Avant la guerre, ils se définissaient comme des photographes de l’amour, spécialistes des clichés de couples et des histoires de cœur. Ils sont désormais au cœur de l’Histoire, reporters sur le front, parmi les soldats et les destructions. Les clichés de Vlada et Kostiantyn Liberov, mariés et associés, racontent autant le basculement de leur propre destin que celui de leur pays. Nous les avons rencontrés le week-end du samedi 8 et dimanche 9 octobre à Bayeux (Calvados), lors d’un festival de journalisme. Il y a quelques jours seulement, ils accompagnaient la contre-offensive ukrainienne.

Des photos publiées par les journaux du monde entier

Les deux photographes de 30 ans ont changé d’univers presque immédiatement, sans hésiter, quand l’invasion russe a commencé, le 24 février. "Nous voulions faire quelque chose d’utile pour notre pays. Et comme on en rigole à la maison, lui est un mauvais combattant, moi une mauvaise médecin", dit Vlada Liberov. Utiles, comme ces clichés de militaires blessés, de populations effrayées ou ces enfants qui jouent aux soldats pour faire comme les adultes. Les photos du couple sont publiées par les journaux du monde entier. Ils se sont promis de rester photoreporters, quand le conflit sera terminé.