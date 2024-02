Guerre en Ukraine : deux humanitaires français ont été tués et trois autres blessés par une frappe russe, selon le ministre des Affaires étrangères

Deux humanitaires français ont été tués par une frappe russe en Ukraine, jeudi 1er février, a annoncé le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, sur son compte X (ex-Twitter). "Mes pensées vont vers eux et leurs proches. La France se tient à leurs côtés. La Russie devra répondre de ses crimes" a-t-il ajouté. Une déclaration qui corrobore celle du gouverneur de la région de Kherson, Oleksandr Prokoudine, postée jeudi sur Telegram : "Des volontaires étrangers ont été tués et blessés à cause d'une frappe ennemie sur Beryslav". La police nationale ukrainienne a de son côté affirmé qu'une enquête pour violation des lois et coutumes de la guerre a été ouverte, via un message posté sur Telegram.