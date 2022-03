Guerre en Ukraine : des Ukrainiens retournent dans leur pays pour le défendre

À Lviv (Ukraine), jeudi 17 mars, sur le quai de la gare, des familles d'Ukrainiens embarquent, non pas pour l'Europe, mais pour rentrer chez eux, en Ukraine. Parmi eux, deux étudiantes, parties dix jours plus tôt de l'Est du pays pour chercher plus de sécurité dans l'Ouest. "Il y a quelques jours, des missiles sont tombés pas loin d'ici, alors autant rester chez nous", affirme l'une d'elle. "Il y a des hommes qui travaillaient à l'étranger et qui rentrent pour défendre le pays", constate le conducteur de train.

"On doit se battre pour l'Ukraine"

"Moi j'ai 65 ans, je rentre protéger ma terre natale", explique un homme, qui a laissé sa femme et ses enfants en Pologne et envisage de rejoindre la résistance. "On doit se battre pour l'Ukraine", témoigne une enseignante qui avait fui en Allemagne. Elle retourne en Ukraine, pour montrer l'exemple à ses élèves. Depuis le début du conflit, plus de 2 millions de civils ont quitté l'Ukraine.