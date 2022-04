Guerre en Ukraine : des soldats tchétchènes aux portes du site d'Azovstal à Marioupol, ville martyre

Sur des images de propagande, des soldats tchétchènes paradent et affirment avoir pris le contrôle de l'usine Azovstal, à Marioupol (Ukraine), où sont retranchés les derniers combattants ukrainiens. La vidéo a été mise en scène devant ce qu'ils présentent comme le bâtiment administratif du complexe industriel. Il s'agit là encore d'une guerre de communication, alors que la situation à Marioupol reste confuse.

"Les Russes tuent les gens pour rien "

La Russie revendique la prise de la ville depuis jeudi 21 avril, ce que contestent le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les États-Unis. Certains civils ont quant à eux enfin pu s'enfuir. Ils se terraient dans les souterrains depuis 56 jours. "Là-bas, c'est l'enfer. Il n'y a pas de mot pour décrire ce qu'il se passe. Les Russes tuent les gens pour rien", fustige un homme. "Dans la cour [de notre immeuble], on a fait un cimetière. On a enterré sept personnes", s'émeut un autre Ukrainien.