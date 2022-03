Guerre en Ukraine : des ressortissants français restent pour aider la population

Des Français restent en Ukraine, décidés à aider la population locale, lundi 21 mars. À Jytomyr (Ukraine), Jacky Lebas a organisé une collecte de médicaments et de produits d'hygiène pour l'hôpital de la ville. Ce ressortissant français resté en Ukraine montre comment les opérations chirurgicales se poursuivent dans les sous-sols. À Dnipro (Ukraine), Grégory Péron est également resté, après avoir fait rentrer sa femme et sa fille en France. Il décrit un "état de guerre qui se prépare" et raconte comment les supermarchés sont de plus en plus vides dans sa ville.

Des dons en baisse

Dans la banlieue de Kiev (Ukraine), Jeremy de la Cruz, un autre ressortissant français, apporte des vêtements chauds et de la nourriture, collectés par dons, aux familles isolées. "Je n'ai pas d'avance. Si des dons n'arrivent pas aujourd'hui, malheureusement demain je serai un petit peu bloqué", affirme-t-il.