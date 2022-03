Guerre en Ukraine : des réfugiés ukrainiens accueillis par des Français solidaires

Des réfugiés ukrainiens arrivent enfin à Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône), le sourire aux lèvres. Originaires de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, ces familles ont parcouru plus de 2 000 km en autocar. Elles connaissent bien cette commune du Rhône : membres d'une association culturelle franco-ukrainienne, elles y ont déjà séjourné. Une mère et son fils, heureux d'être sains et saufs, ont néanmoins le cœur bien lourd d'avoir laissé derrière eux leur père et leurs grands-parents.

Une cinquantaine de réfugiés accueillis à Beauvais

Sans hésiter, les membres de l'association se sont portés volontaires pour héberger les familles, le temps qu'il faudra. À Beauvais (Oise), une cinquantaine d'autres femmes et enfants réfugiés sont venus par les airs. Vlada Michaelova, étudiante de 20 ans, est accueillie par son oncle. C'est la fin d'un cauchemar pour cette habitante de Kiev (Ukraine), qui a traversé la frontière à pied.