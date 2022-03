Guerre en Ukraine : des réfugiés ukrainiens accueillis à Marseille

Dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 mars, ils sont arrivés à Marseille (Bouches-du-Rhône). Olena, réfugiée ukrainienne, et des enfants se sont rendus chez Yana, une Ukrainienne qui vit depuis cinq ans ici. Ils ont fui la guerre en Ukraine, sa ville natale a été visée par une attaque. "Il y a plein de Russes qui sont dans les rues, il y a des tirs partout. Ils tirent sur des civils", déclare-t-elle.

"On ne peut pas croire que c’est la vraie vie"

Anna vient, elle, de Loutsk, au nord du pays, la première ville bombardée. Elle raconte que toute sa vie, elle pensait que "la voie diplomatique, c’est la voie qui résout tous les problèmes dans le XXIe siècle et donc c’était irréel. Jusqu’à maintenant, on ne peut pas croire que c’est la vraie vie", confie-t-elle. Le voyage par la Pologne a été long et difficile. Et même si leurs enfants sont sauvés, la peur habite encore ces réfugiées. L’attente leur est insupportable, et l’éloignement encore plus. Elles ont encore du mal à y croire.