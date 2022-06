Guerre en Ukraine : des réfugiés du Donbass logés dans un ancien hôpital à Dnipro

C’est à Dnipro en Ukraine que des familles du Donbass ont trouvé refuge. Pris en charge par une association, ces réfugiés qui ont fui les bombardements et les Russes sont logés dans un ancien hôpital.



Pour certaines de ces familles qui sont restées jusqu’au dernier moment, l’exil est resté longtemps l’ultime solution : "On ne voulait pas partir. Mais un obus est tombé tout près et on n’a pas eu le choix, c’était trop dangereux. Les Russes sont arrivés chez nous, ils occupent notre ville", témoigne une réfugiée.

"Chez nous, c’était mieux"

Certains restent toutefois inconsolables et regrettent leur ancienne vie. Les conditions de vie restent difficiles car ils sont souvent logés dans une chambre minuscule. "Grâce aux volontaires qui nous aident, on ne vit pas trop mal", témoigne toutefois une mère de famille reconnaissante.



Ces volontaires sont prêts à aider sur le long terme ces réfugiés qui ont tout perdu, et qui ne pourront pas rentrer chez eux même à la fin de la guerre. Près de 50 femmes et enfants sont hébergés dans cet ancien hôpital alors que 160 autres personnes sont attendues dans les prochaines semaines.