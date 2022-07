Guerre en Ukraine : des réfugiés décident de rentrer au pays

À quelques heures de son trajet pour retourner en Ukraine, une jeune femme organise les derniers préparatifs, et le repas pour le voyage. Durant quatre mois, elle a dormi avec ses enfants dans une chambre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Elle souhaite désormais partir, afin de retrouver ses proches. "Mon fils va à l'école au mois de septembre, et chez nous on commence l'école à l'âge de six ans, et c'est très important pour lui aussi", explique-t-elle.

Deux jours de cars pour rejoindre l'Ukraine

Avec sa famille française, elle part rejoindre un car avec 39 de ses compatriotes. Comme elle, ils ont décidé de rentrer en Ukraine, malgré la guerre. "Je connais la situation là-bas. J'ai très peur de rentrer, mais mon amour pour mon pays est plus fort", confie l'une des passagers. Le car devrait mettre deux jours à rejoindre l'Ukraine.