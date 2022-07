DIRECT. Guerre en Ukraine : Londres va annoncer des mesures de soutien pour la reconstruction du pays

Ce qu'il faut savoir

La guerre n'est pas terminée mais l'heure est déjà à la reconstruction. La ministre des Affaires étrangères britannique Liz Truss présentera, lundi 4 juillet, un vaste plan de soutien pour aider l'Ukraine à long terme. Cette aide financière sera détaillée lors de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine à Lugano, en Suisse. "Le redressement de l'Ukraine après la guerre d'agression de la Russie sera le symbole du pouvoir de la démocratie sur l'autocratie. Cela montrera à Poutine que ses tentatives de détruire l'Ukraine n'ont abouti qu'à une nation plus forte, plus prospère et plus unie", a déclaré la cheffe de la diplomatie britannique, en amont de la conférence. Suivez notre direct.

L'armée ukrainienne se retire de Lyssytchansk. L'armée russe continuait, lundi, de pilonner l'est de l'Ukraine et de progresser dans son plan de conquête de l'ensemble du Donbass, après sa prise de la ville stratégique de Lyssytchansk. Moscou semble désormais concentrer ses efforts sur Sloviansk et Kramatorsk, deux villes majeures plus à l'ouest, pilonnées sans relâche depuis dimanche.

Kiev affirme "progresser" dans d'autres régions. Dans son allocution de dimanche soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenté de faire bonne figure, insistant sur les autres lignes de front, où Kiev affirme "progresser", dans les régions de Kharkiv (nord-est) ou Kherson (sud). "Un jour viendra où nous dirons la même chose du Donbass", a assuré le président Zelensky.