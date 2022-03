Guerre en Ukraine : des progrès dans les négociations ?

“Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a parlé de compromis pour la première fois devant nous dans l'interview qu'il nous a accordée (lundi 21 mars)”, explique la journaliste Agnès Vahramian, envoyée spéciale à Kiev (Ukraine). “Il a dit qu’il était prêt à discuter de tout ce qui mécontentent et contrarient les Russes, c’est-à-dire qu’il ne met plus de ligne rouge à parler du statut des deux régions occupées par les Russes depuis 2014 : la Crimée et le Donbass”, poursuit-elle.

Volodymyr Zelensky a posé deux conditions

Pour cela, Volodymyr Zelensky a posé deux conditions. “La première est d’en parler directement avec Vladimir Poutine qui lui ne veut toujours pas négocier. Puis, il a dit que cela passerait par un référendum des Ukrainiens, sur lequel il n’a donné aucun détail”, précise Agnès Vahramian. “Les Russes ont dit de leur côté qu’il y avait des progrès dans ces négociations”, conclut la journaliste.