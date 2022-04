Guerre en Ukraine : des pénuries de pain en Tunisie

En Tunisie, les stocks de farine sont rationnés, mardi 5 avril, au 41ᵉ jour de guerre en Ukraine. Les habitants manquent de pain et la Tunisie ne reçoit plus de blé d'Ukraine, son principal fournisseur. Un boulanger tunisien, qui préfère témoigner anonymement, dénonce un manque de farine fournie par l'État. Le coût d'une baguette a doublé, passant de 6 à 12 centimes d'euros. "C'est maximum quatre baguettes par personne", explique Siwar Tlili, boulangère, obligée de rationner ses clients.

Du blé dur cultivé en Tunisie

En Tunisie, la pénurie touche également l'huile, la farine. "L'État n'a plus les moyens d'acheter en grandes quantités et donc il est en train de gérer de manière parcimonique, en espérant que les prix redescendent", explique Hassen Zargouni, directeur du bureau d'études SIGMA. La Tunisie fait pousser des céréales, mais plutôt du blé dur, utilisé pour la semoule ou les pâtes et non du blé tendre.