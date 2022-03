Tunisie : plus de 2 000 personnes manifestent contre le président Saïed, huit mois après le coup de force qui l'a porté au pouvoir

"A bas le coup d'Etat !", "Le peuple veut écarter le président !" Plus de 2 000 personnes ont manifesté, dimanche 20 mars à Tunis, contre le président Kaïs Saïed et la consultation en ligne qu'il a organisée en vue d'importantes réformes politiques. "Non à la consultation !" ont scandé les manifestants rassemblés à l'appel du mouvement "Citoyens contre le coup d'Etat" et du parti islamo-conservateur Ennahdha, le jour de la fête de l'indépendance de la Tunisie.

Le coup de force du président Saïed, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet et gouverne depuis le pays par décrets, a été, dès le début, qualifié de "coup d'Etat" par ses opposants. Brandissant des drapeaux tunisiens, les protestataires ont marché vers le Parlement dans le quartier du Bardo, mais ont été bloqués par un important dispositif policier.

Une consultation qui mobilise peu

A quelques heures de sa clôture dimanche, la consultation électronique lancée le 15 janvier par le président avait enregistré quelque 508 000 participants, soit moins de 10% du corps électoral (de 7,07 millions), selon les statistiques officielles.

Les réponses doivent servir de base à des réformes politiques qui seront élaborées par une commission d'experts nommée par le président. Un référendum doit être ensuite organisé en juillet sur des amendements à la Constitution que Kaïs Saïed veut rendre plus "présidentielle", avant de nouvelles élections législatives prévues mi-décembre.