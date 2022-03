Guerre en Ukraine : des milliers de Russes fuient vers la Finlande

Des Russes ne fuient pas la guerre, mais ceux qui la font. On les retrouve nombreux sur les quais de la gare d’Helsinki (Finlande). Dans leurs bagages, un visa et un vaccin reconnus par l’Union européenne. Une Russe explique : "Les Russes ne se sentent pas en sécurité […] et d’un point de vue moral, beaucoup ne supportent pas l’idée de rester…" Seul un train assure la liaison entre Saint-Pétersbourg (Russie) et Helsinki. Les deux trajets par jour, de 3h30, affichent complets depuis huit jours.

5 000 personnes arrêtées dimanche 6 mars

À la frontière finlandaise, c’est le même ressenti. Un poste-frontière ressence 1 500 départs quotidiens. Beaucoup de citoyens russes souhaitent rejoindre l’Ouest de l’Europe. Aucun ne souhaite être filmé, et pour cause : en Russie, la répression s’intensifie. Dimanche 6 mars, 5 000 personnes ont été arrêtées dans plus de 60 villes du pays. Les interrogatoires sont musclés. Dans le pays du Kremlin, discréditer les forces armées en marge d’une manifestation est désormais passible de trois ans de prison.