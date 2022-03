Guerre en Ukraine : des jeunes lycéens se mobilisent pour acheminer un convoi à la frontière ukrainienne

Les réfugiés arrivés en Pologne sont pris en charge par des ONG et des associations venant de toute l’Europe, y compris de la France. Deux lycées d’Occitanie se sont d’ailleurs mobilisés pour apporter des aliments et des médicaments, samedi 12 mars.

Du haut de leurs 18 ans, des jeunes s’apprêtent à vivre le voyage de leur vie. Huit lycéens et lycéennes, qui apprennent le métier de chauffeur-routier en Occitanie, vont cette fois conduire leur véhicule-école transformé en convoi humanitaire jusqu’en Pologne, samedi 12 mars. "Si on m’avait dit ça il y a 15 jours, j’aurais dit : ‘Non ce n’est pas possible’. On n’a pas hésité, dans la demi-heure où on a été au courant, ça a été fait", confie Morgan, un élève.



2 500 km à travers l’Europe

Depuis lundi, son lycée s’est mobilisé pour remplir quatre poids lourds. Cela représente 1 000 cartons de dons alimentaires venus de toute la région. Inès, une autre élève, prendra aussi le volant sur la partie française de ce long périple. Ils vont parcourir 2 500 km à travers l’Europe, jusqu’à l’arrivée, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. À leur côté, leurs professeurs de conduite prendront aussi le volant. "Ils vont apprendre plus qu’ils n’auront appris en une année", se réjouit un de leur professeur.