Guerre en Ukraine : des habitants retournent dans leurs villages ravagés par les bombardements

Comme une tornade, la guerre a tout balayé sur son passage. Près de Kiev à Bischiv (Ukraine), la ville a été bombardée pendant des semaines. Les maisons sont réduites à de la tôle froissée et des amas de poutres. Le bâtiment de l’école ayant tenu, les habitants reviennent récupérer quelques jouets et cadres. Les professeurs ne reconnaissent pas leurs salles de classe. "C’est tellement dur quand ce sont des enfants qui souffrent", déclare en pleurant la directrice de l’école.



Le drapeau ukrainien flotte à nouveau dans les airs

Après plus d’un mois sur la ligne de front, les routes sont maintenant désertes. Les troupes russes ont reculé, mais laissent des villages détruits. Un homme revient après avoir fui une semaine plus tôt. "Pendant trois semaines, nous avons été bombardés, nous avons vu des gens tués, nous avons vu des maisons brûlées. On a vécu l’enfer", témoigne-t-il. Au sud du pays, des équipes tentent de désactiver des mines. Un peu plus loin, dans un village ayant été occupé plusieurs jours, le drapeau ukrainien flotte à nouveau dans les airs. Les habitants sont fiers d’avoir résisté aux soldats russes.