Guerre en Ukraine : des habitants de Kiev, "dernier rempart contre cette invasion barbare", jugent la visite d'Emmanuel Macron

La visite à Kiev, en Ukraine, des dirigeants français, allemand, italien et roumain pour la première fois depuis le début de l'invasion russe semble avoir rassuré les habitants de la ville que franceinfo a rencontrés.

Des gestes forts au-delà du symbole, voilà ce qu'espéraient les Ukrainiens alors que le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le chef du gouvernement italien Mario Draghi et président roumain, Klaus Iohannis se sont rendus pour la première fois en Ukraine, jeudi 16 juin, depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Un déplacement qui s'est soldé par l'annonce de la décision des dirigeants d'accorder à l'Ukraine le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne.

Enfin une bonne nouvelle en ces temps de guerre estime Viteslav, un militaire à la retraite rencontré dans le quartier du palais présidentiel, à Kiev, en Ukraine, où se sont tenues les négociations.

"On sait que l'adhésion prendra du temps"

"L'Ukraine veut rejoindre les pays civilisés de l'Europe, explique-t-il. Avec la guerre, on sait que ça prendra du temps pour devenir un membre à part entière de l'Union européenne. Mais c'est déjà très bien que des dirigeants aussi importants soient venus à Kiev et qu'ils nous donnent la possibilité d'avoir ce statut de candidat."

Jusqu'à présent, les Ukrainiens étaient très critiques à l'égard de la France et de l'Allemagne, en particulier pour leur soutien militaire jugé trop timide. Sur ce point, Emmanuel Macron a promis de renforcer l'aide à l'Ukraine en fournissant dans les prochaines semaines six nouveaux canons Caesar, réputés pour leur précision, mais il en faudrait encore plus, estime Anatoli, un jeune soldat qui revient du front. Il a combattu dans le Donbass.

"C'est déjà pas mal, mais il nous faudrait beaucoup plus d'armes car le front est très étendu. Nous avons besoin d'artillerie, de chars, de véhicules blindés." Anatoli à franceinfo

"Je voudrais demander à Emmanuel Macron de nous donner plus car la situation sur la ligne de front est très difficile et l'Ukraine est comme un rempart qui protège l'Europe de cette invasion barbare." Dans l'ensemble, les Ukrainiens que franceinfo a croisés toute la journée dans les rues de Kiev ont été plutôt rassurés par ces discussions avec les dirigeants européens, avec des engagements clairs qui permettront peut-être d'envisager un avenir meilleur une fois la guerre terminée.