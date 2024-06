Guerre en Ukraine : des femmes engagées pour participer aux opérations de déminage

Alors que Kiev fait face à une pénurie de soldats, de plus en plus de femmes prennent part à la défense du pays en participant à des opérations de déminage. Rencontre avec certaines d’entre elles.

Des terres désormais cultivables. À Snigourivka, dans le sud de l’Ukraine, un agriculteur peut reprendre son travail après deux ans de guerre. "Avant, il y avait des mines partout", explique Mykola Murai. La zone a été sécurisée par une unité de démineurs, majoritairement composée de femmes. Parmi elles, Valeria Ponomareva. En deux ans, son quotidien a été bouleversé. "Je travaillais dans la manucure et j'étais coiffeuse avant le conflit. Je me sens comme une héroïne", indique-t-elle.

"Servir le pays"

En Ukraine, la profession de démineur s’avère l’apanage des hommes. Mais l’invasion russe a modifié les règles. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à s’engager dans l’armée, alors que les effectifs chutent. "C’est de plus en plus fréquent. Des femmes, dont le mari fait la guerre et ont des enfants, veulent nous rejoindre car elles veulent servir le pays", décrit Oleksandr Panomarenko, chef de l’unité de déminage. Un-tiers des démineurs ukrainiens sont des femmes.