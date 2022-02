Guerre en Ukraine : des conséquences directes sur le prix de l'énergie et de l'alimentation

Quelles sont les premières conséquences économiques de la guerre en Ukraine ? Pour le comprendre, il faut surveiller les indicateurs. "L'incertitude, c'est ce que redoutent le plus les marchés financiers. Dès son ouverture ce matin, la Bourse de Paris chutait de 4%. Sans parler de vent de panique, on assiste à une vente massive de valeurs françaises présentes en Russie", indique le journaliste Luc Bazizin, présent, jeudi 24 février, sur le plateau du 12/13.

Une flambée des prix de l'énergie

Les cours des matières premières se sont envolés : plus de 104 dollars pour le baril brut de pétrole de la Mer du Nord, une première depuis plus de sept ans. Les automobilistes devraient en ressentir les conséquences dans les prochaines semaines. "Dans la foulée, le gaz se négocie 20% plus cher qu'hier", poursuit le journaliste, qui rappelle que "la Russie est le premier fournisseur de l'Europe". L'aluminium bat également des records. Côté alimentaire, "l'Ukraine est considérée comme le grenier à blé de l'Europe", et "la Russie en est également un grand fournisseur", explique Luc Bazizin. Aussi, les cours du blé, déjà très hauts, risquent encore de s'envoler si le conflit dure, avec des répercussions prévisibles sur le prix de la baguette de pain ou des pâtes.