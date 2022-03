Guerre en Ukraine : des cessez-le-feu vraiment respectés ?

D. Schlienger, M. de Chalvron, F. Le Moal, C. Kenck, P. Miette, @RevelateursFTV, J. Cohen-Olivieri

À l'annonce du cessez-le-feu, ils sont des milliers à avoir pris le risque de quitter leur abri pour fuir Irpin (Ukraine). Mais les combats ne sont pas loin. Mardi 8 mars, plusieurs cessez-le-feu sont officiellement entrés en vigueur en Ukraine. Objectif : évacuer les civils. Sur place, les soldats ukrainiens aident les plus fragiles.

Qu'en est-il réellement ?

Quelques centaines de kilomètres plus loin, des dizaines de civils, dont des étudiants étrangers, montent dans des bus. Enfin pour eux, peut-être, la fin du cauchemar. Mais les images des évacuations sont rares. Difficile de savoir si la Russie respecte bien la promesse faite mardi matin. Les cessez-le-feu locaux concernent normalement cinq grandes villes et leur agglomération : Tchernihiv, Soumy, Kharkiv, Kiev et Marioupol. Mardi matin, l'Ukraine se disait sceptique sur leur réelle application.