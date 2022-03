Guerre en Ukraine : des bombardements à Kharkiv, deuxième ville du pays

Dans la matinée du lundi 1er mars, un bâtiment officiel de Kharkiv (Ukraine) a été frappé par une frappe russe. Selon les autorités, c'est un missile de croisière qui a été tiré. L'immeuble a disparu sous un nuage de poussière. À l'intérieur, quelques instants plus tard, les secouristes évacuent les victimes dans la confusion et la panique. Dans cette ville de 1,5 million d'habitants, l'attaque a fait au moins 10 morts, et plus de 20 blessés.



Volodymyr Zelensky dénonce un "crime de guerre "

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un "crime de guerre". Les civils ukrainiens vivent à présent terrés dans des abris. Ekaterina Babenko, habitante de Kharkiv, témoigne : "C'est déjà le cinquième jour que nous sommes ici, au sous-sol. Nous sommes très inquiets, c'est effrayant. Nous avons des enfants en bas âge, des personnes âgées. Franchement, on vit dans l'angoisse."